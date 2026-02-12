0
Внешний долг РФ за 2025 г. вырос на $30 млрд — ЦБ

17:40 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешний долг России на 1 января 2026 года составил $319,8 млрд, что на 10,4% выше показателя на начало 2025 года, следует из материалов ЦБ РФ.

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2026 года составил 319,8 млрд долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 30,0 млрд долларов США, или на 10,4%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств прочих секторов и банковской системы в результате укрепления рубля, а также привлечением долгового финансирования», — отметили в ЦБ.

