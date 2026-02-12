Внешний долг РФ за 2025 г. вырос на $30 млрд — ЦБ
17:40 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внешний долг России на 1 января 2026 года составил $319,8 млрд, что на 10,4% выше показателя на начало 2025 года, следует из материалов ЦБ РФ.
«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2026 года составил 319,8 млрд долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 30,0 млрд долларов США, или на 10,4%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств прочих секторов и банковской системы в результате укрепления рубля, а также привлечением долгового финансирования», — отметили в ЦБ.
НОВОСТИ
- 17:12 12.02.2026
- РФ рассматривает восстановление ж/д сообщения с Грузией через Абхазию — Оверчук
- 17:00 12.02.2026
- Великобритания объявила о срочном предоставлении Украине зенитных ракет
- 16:32 12.02.2026
- Мадуро невиновен и остается легитимным лидером Венесуэлы — уполномоченный президент
- 16:12 12.02.2026
- Все направления российско-индийских отношений продолжают развиваться — МИД Индии
- 16:00 12.02.2026
- Два корабля ВМС США столкнулись у берегов Южной Америки — WSJ
- 15:35 12.02.2026
- Студентам «Плавучего университета» рассказали об исследовании российской Арктики
- 15:32 12.02.2026
- Теплоход с пассажирами обездвижен из-за поломки возле Камчатки
- 15:12 12.02.2026
- РФ обсуждает с Кубой варианты помощи, но говорить о деталях сейчас нельзя — Песков
- 15:00 12.02.2026
- Песков переадресовал в РКН вопрос, продолжится ли замедление Telegram
- 14:32 12.02.2026
- Кремль следит за повышением квартплаты, таким резким оно быть не должно — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать