Все направления российско-индийских отношений продолжают развиваться — МИД Индии

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Индия поддерживают взаимодействие по всем направлениям двустороннего сотрудничества, отношения продолжают развиваться. Об этом заявил на брифинге официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

«Россия и Индия поддерживают постоянное взаимодействие и сотрудничество по целому ряду вопросов: от торговли, межчеловеческих и культурных контактов до взаимодействия в сфере обороны. Все эти связи, все эти аспекты наших двусторонних отношений продолжают развиваться», — указал он.