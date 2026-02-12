Все направления российско-индийских отношений продолжают развиваться — МИД Индии
16:12 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Индия поддерживают взаимодействие по всем направлениям двустороннего сотрудничества, отношения продолжают развиваться. Об этом заявил на брифинге официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.
«Россия и Индия поддерживают постоянное взаимодействие и сотрудничество по целому ряду вопросов: от торговли, межчеловеческих и культурных контактов до взаимодействия в сфере обороны. Все эти связи, все эти аспекты наших двусторонних отношений продолжают развиваться», — указал он.
