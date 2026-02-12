0
0
117
НОВОСТИ

Великобритания объявила о срочном предоставлении Украине зенитных ракет

17:00 12.02.2026 Источник: Интерфакс

Великобритания в четверг объявила о срочном предоставлении Украине пакета помощи в сфере ПВО на сумму более 500 млн фунтов стерлингов, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

"Великобритания объявила о срочном предоставлении новых зенитных ракет и систем на сумму более 500 млн фунтов стерлингов для защиты Украины от атак ... на энергетические объекты", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 12.02.2026
Внешний долг РФ за 2025 г. вырос на $30 млрд — ЦБ
0
110
17:12 12.02.2026
РФ рассматривает восстановление ж/д сообщения с Грузией через Абхазию — Оверчук
0
165
16:32 12.02.2026
Мадуро невиновен и остается легитимным лидером Венесуэлы — уполномоченный президент
0
223
16:12 12.02.2026
Все направления российско-индийских отношений продолжают развиваться — МИД Индии
0
230
16:00 12.02.2026
Два корабля ВМС США столкнулись у берегов Южной Америки — WSJ
0
240
15:35 12.02.2026
Студентам «Плавучего университета» рассказали об исследовании российской Арктики
0
266
15:32 12.02.2026
Теплоход с пассажирами обездвижен из-за поломки возле Камчатки
0
253
15:12 12.02.2026
РФ обсуждает с Кубой варианты помощи, но говорить о деталях сейчас нельзя — Песков
0
305
15:00 12.02.2026
Песков переадресовал в РКН вопрос, продолжится ли замедление Telegram
0
321
14:32 12.02.2026
Кремль следит за повышением квартплаты, таким резким оно быть не должно — Песков
0
336

Возврат к списку