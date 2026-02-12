Великобритания объявила о срочном предоставлении Украине зенитных ракет
17:00 12.02.2026 Источник: Интерфакс
Великобритания в четверг объявила о срочном предоставлении Украине пакета помощи в сфере ПВО на сумму более 500 млн фунтов стерлингов, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.
"Великобритания объявила о срочном предоставлении новых зенитных ракет и систем на сумму более 500 млн фунтов стерлингов для защиты Украины от атак ... на энергетические объекты", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 17:40 12.02.2026
- Внешний долг РФ за 2025 г. вырос на $30 млрд — ЦБ
- 17:12 12.02.2026
- РФ рассматривает восстановление ж/д сообщения с Грузией через Абхазию — Оверчук
- 16:32 12.02.2026
- Мадуро невиновен и остается легитимным лидером Венесуэлы — уполномоченный президент
- 16:12 12.02.2026
- Все направления российско-индийских отношений продолжают развиваться — МИД Индии
- 16:00 12.02.2026
- Два корабля ВМС США столкнулись у берегов Южной Америки — WSJ
- 15:35 12.02.2026
- Студентам «Плавучего университета» рассказали об исследовании российской Арктики
- 15:32 12.02.2026
- Теплоход с пассажирами обездвижен из-за поломки возле Камчатки
- 15:12 12.02.2026
- РФ обсуждает с Кубой варианты помощи, но говорить о деталях сейчас нельзя — Песков
- 15:00 12.02.2026
- Песков переадресовал в РКН вопрос, продолжится ли замедление Telegram
- 14:32 12.02.2026
- Кремль следит за повышением квартплаты, таким резким оно быть не должно — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать