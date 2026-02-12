Великобритания объявила о срочном предоставлении Украине зенитных ракет

17:00 Источник: Интерфакс

Великобритания в четверг объявила о срочном предоставлении Украине пакета помощи в сфере ПВО на сумму более 500 млн фунтов стерлингов, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

"Великобритания объявила о срочном предоставлении новых зенитных ракет и систем на сумму более 500 млн фунтов стерлингов для защиты Украины от атак ... на энергетические объекты", - говорится в сообщении.