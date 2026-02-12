Студентам «Плавучего университета» рассказали об исследовании российской Арктики

15:35

Студенты ведущих вузов страны и специалисты Арктического научного центра «Роснефти» приняли участие в работе зимней школы Всероссийской научно-образовательной программы «Плавучий университет». Трехдневная образовательная программа «Освоение неизвестных акваторий: от Terra incognita до морских биотехнологий будущего» проводилась на Сахалине и была посвящена геофизике, гидрологии, биологии, экологии и другим направлениям исследований северных морей.

Ученые Арктического научного центра (АНЦ) рассказали молодым людям о комплексной работе, которую «Роснефть» ведет в Арктике с 2012 года. Более 60 экспедиций в разных регионах позволили лучше изучить побережье Северного Ледовитого океана, исследовать ледники и айсберги, морскую и прибрежную зоны, редкие виды животных и птиц, среди которых и виды-биоиндикаторы, такие как белый медведь, дикий северный олень, атлантический морж.

Один из масштабных проектов посвящен изучению флоры и фауны Белого моря. С 2023 по 2025 годы представители АНЦ, их коллеги из компании «Иннопрактика» и сотрудники ведущих научных профильных институтов России повторили маршрут экспедиции советского гидробиолога Константина Дерюгина, столетие назад впервые подробно зафиксировавшего биоразнообразие Беломорского бассейна. Ученые применяли и исторические, и современные методы исследований, в том числе молекулярно-генетические.

Студентам рассказали об экологическом проекте «Роснефти» и «Иннопрактики», который поможет очистить северные моря от хронических углеводородных загрязнений, которые возникают в результате эксплуатации морского транспорта. Российскими учеными на основе холодолюбивых бактерий, использующих углеводороды в качестве источника питания, был создан биопрепарат «Океанида». Его эффективность была доказана в ходе лабораторных и натурных испытаний, и он уже получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.