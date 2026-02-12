Два корабля ВМС США столкнулись у берегов Южной Америки — WSJ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два корабля американских ВМС столкнулись у берегов Южной Америки, пострадали два человека. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя военных кругов США.

По его информации, инцидент, затронувший эсминец USS Truxtun и судно снабжения USNS Supply, произошел при дозаправке на море. В результате столкновения два человека получили незначительные травмы.

Согласно данным WSJ, после столкновения корабли остались на плаву. Оба задействованы в инициированном Вашингтоном наращивании военной мощи в Карибском бассейне.