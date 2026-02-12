0
НОВОСТИ

Кремль следит за повышением квартплаты, таким резким оно быть не должно — Песков

14:32 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство России будет сейчас внимательнейшим образом следить за ситуацией вокруг повышения платежей за ЖКХ. Таким резким, как это произошло в некоторых случаях, оно быть не должно, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Таким резким оно быть не должно, — указал представитель Кремля. — Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию». «Это очень важная тема, которая сейчас на повестке дня», — заметил он.

