Кремль следит за повышением квартплаты, таким резким оно быть не должно — Песков
14:32 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство России будет сейчас внимательнейшим образом следить за ситуацией вокруг повышения платежей за ЖКХ. Таким резким, как это произошло в некоторых случаях, оно быть не должно, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Таким резким оно быть не должно, — указал представитель Кремля. — Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию». «Это очень важная тема, которая сейчас на повестке дня», — заметил он.
