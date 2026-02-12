Колледж серьезно поврежден в результате атаки БПЛА в Тамбовской области — губернатор
13:00 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Учебные мастерские Промышленно-технологического колледжа получили серьезные повреждения в результате атаки БПЛА на Мичуринск Тамбовской области, никто из студентов не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.
«Во время террористической атаки ВСУ на Мичуринск достаточно серьезно пострадали учебные мастерские Промышленно-технологического колледжа. Благодаря оперативным действиям руководства учебного заведения и муниципалитета пострадавших не было», — написал Первышов в своем канале в мессенджере Max.
Он уточнил, что поставил задачу оперативно оценить ущерб, чтобы максимально быстро возобновить учебный процесс в здании.
НОВОСТИ
- 13:32 12.02.2026
- ВСУ потеряли порядка 1 270 военнослужащих в зоне СВО за сутки
- 13:12 12.02.2026
- Путин поручил ежегодно оценивать работу вузов и колледжей с худшими рейтингами
- 12:32 12.02.2026
- Процесс деколонизации Африки до сих пор не завершен — посол Алжира
- 12:20 12.02.2026
- Путин поручил рассмотреть возможность убрать избыточные требования при приеме на работу
- 12:05 12.02.2026
- В России могут переименовать среднее профессиональное образование
- 12:00 12.02.2026
- Путин поручил включить в программы школьных олимпиад задания на командную работу
- 11:52 12.02.2026
- В 2025 году корпоративные клиенты Сбера сэкономили на обслуживании долга 1,8 миллиарда рублей
- 11:32 12.02.2026
- Решетников ожидает дальнейшего замедления инфляции и движения к целевому значению в 4%
- 11:20 12.02.2026
- Запад специально затягивает украинский конфликт — начальник штаба ОДКБ
- 11:05 12.02.2026
- Более половины жилых домов в Киеве остались без отопления — Кличко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать