Колледж серьезно поврежден в результате атаки БПЛА в Тамбовской области — губернатор

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учебные мастерские Промышленно-технологического колледжа получили серьезные повреждения в результате атаки БПЛА на Мичуринск Тамбовской области, никто из студентов не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

«Во время террористической атаки ВСУ на Мичуринск достаточно серьезно пострадали учебные мастерские Промышленно-технологического колледжа. Благодаря оперативным действиям руководства учебного заведения и муниципалитета пострадавших не было», — написал Первышов в своем канале в мессенджере Max.

Он уточнил, что поставил задачу оперативно оценить ущерб, чтобы максимально быстро возобновить учебный процесс в здании.