0
0
105
НОВОСТИ

Колледж серьезно поврежден в результате атаки БПЛА в Тамбовской области — губернатор

13:00 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учебные мастерские Промышленно-технологического колледжа получили серьезные повреждения в результате атаки БПЛА на Мичуринск Тамбовской области, никто из студентов не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

«Во время террористической атаки ВСУ на Мичуринск достаточно серьезно пострадали учебные мастерские Промышленно-технологического колледжа. Благодаря оперативным действиям руководства учебного заведения и муниципалитета пострадавших не было», — написал Первышов в своем канале в мессенджере Max.

Он уточнил, что поставил задачу оперативно оценить ущерб, чтобы максимально быстро возобновить учебный процесс в здании.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 12.02.2026
ВСУ потеряли порядка 1 270 военнослужащих в зоне СВО за сутки
0
72
13:12 12.02.2026
Путин поручил ежегодно оценивать работу вузов и колледжей с худшими рейтингами
0
110
12:32 12.02.2026
Процесс деколонизации Африки до сих пор не завершен — посол Алжира
0
199
12:20 12.02.2026
Путин поручил рассмотреть возможность убрать избыточные требования при приеме на работу
0
224
12:05 12.02.2026
В России могут переименовать среднее профессиональное образование
0
242
12:00 12.02.2026
Путин поручил включить в программы школьных олимпиад задания на командную работу
0
217
11:52 12.02.2026
В 2025 году корпоративные клиенты Сбера сэкономили на обслуживании долга 1,8 миллиарда рублей
0
207
11:32 12.02.2026
Решетников ожидает дальнейшего замедления инфляции и движения к целевому значению в 4%
0
248
11:20 12.02.2026
Запад специально затягивает украинский конфликт — начальник штаба ОДКБ
0
261
11:05 12.02.2026
Более половины жилых домов в Киеве остались без отопления — Кличко
0
272

Возврат к списку