Путин поручил рассмотреть возможность убрать избыточные требования при приеме на работу

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать возможность устранения избыточных квалификационных требований к опыту работы и уровню образования для специалистов при их приеме на работу. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года.

«Национальному совету при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям обеспечить координацию работы советов по профессиональным квалификациям, связанной с анализом квалификационных требований к опыту работы и уровню образования на предмет избыточности и их пересмотром, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в нормативные правовые акты», — говорится в поручении.

Ответственным за проработку данного вопроса определен глава РСПП Александр Шохин, которому поручено представить соответствующий доклад до 1 августа 2026 г., и далее информировать о ходе работы ежегодно.