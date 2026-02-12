Путин поручил рассмотреть возможность убрать избыточные требования при приеме на работу
12:20 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать возможность устранения избыточных квалификационных требований к опыту работы и уровню образования для специалистов при их приеме на работу. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года.
«Национальному совету при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям обеспечить координацию работы советов по профессиональным квалификациям, связанной с анализом квалификационных требований к опыту работы и уровню образования на предмет избыточности и их пересмотром, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в нормативные правовые акты», — говорится в поручении.
Ответственным за проработку данного вопроса определен глава РСПП Александр Шохин, которому поручено представить соответствующий доклад до 1 августа 2026 г., и далее информировать о ходе работы ежегодно.
НОВОСТИ
- 12:05 12.02.2026
- В России могут переименовать среднее профессиональное образование
- 12:00 12.02.2026
- Путин поручил включить в программы школьных олимпиад задания на командную работу
- 11:52 12.02.2026
- В 2025 году корпоративные клиенты Сбера сэкономили на обслуживании долга 1,8 миллиарда рублей
- 11:32 12.02.2026
- Решетников ожидает дальнейшего замедления инфляции и движения к целевому значению в 4%
- 11:20 12.02.2026
- Запад специально затягивает украинский конфликт — начальник штаба ОДКБ
- 11:05 12.02.2026
- Более половины жилых домов в Киеве остались без отопления — Кличко
- 11:00 12.02.2026
- Польша — верный союзник США, но никогда не будет их вассалом, заявил Туск
- 10:32 12.02.2026
- Брат Карла III задолжал семье 12 млн фунтов, потраченных на подкуп гражданки США — The Sun
- 10:20 12.02.2026
- Жители ключевых стран НАТО не считают США надежным союзником — опрос
- 10:05 12.02.2026
- Завышенные требования США к Ирану могут привести к войне на Ближнем Востоке — Фидан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать