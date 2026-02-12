Путин поручил ежегодно оценивать работу вузов и колледжей с худшими рейтингами
13:12 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами власти регионов и при участии Агентства стратегических инициатив ежегодно проводить оценку деятельности вузов и колледжей с худшими рейтингами. Соответствующее поручение дано по итогам состоявшегося 25 декабря 2025 года заседания Госсовета.
«Обеспечить организацию работы по ежегодной оценке деятельности профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, показавших худшие результаты в национальных рейтингах профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, установив в том числе порядок проведения такой оценки», — говорится в перечне поручений президента.
Соответствующий доклад премьер-министр Михаил Мишустин должен представить до 1 июля 2026 года, впоследствии — один раз в год.
