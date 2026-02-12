0
НОВОСТИ

В России могут переименовать среднее профессиональное образование

12:05 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об изменении термина «среднее профессиональное образование», которым обозначают обучение в колледжах и техникумах.

«Рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования „среднее профессиональное образование“, — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Доклад Путин ждет до 1 июля.

