В России могут переименовать среднее профессиональное образование

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об изменении термина «среднее профессиональное образование», которым обозначают обучение в колледжах и техникумах.

«Рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования „среднее профессиональное образование“, — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Доклад Путин ждет до 1 июля.