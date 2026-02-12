0
НОВОСТИ

Более половины жилых домов в Киеве остались без отопления — Кличко

11:05 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 3,7 тыс. жилых домов в Киеве из общего количества в 6 тыс. остались без отопления. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в результате взрывов на объектах энергетической инфраструктуры минувшей ночью произошло отключение от отопления 2,6 тыс. домов, в том числе многоэтажек в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах города.

Мэр добавил, что ранее без тепла остались 1,1 тыс. домов в Дарницком районе украинской столицы. «Из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ подать туда теплоноситель невозможно», — отметил он.

