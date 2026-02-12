Брат Карла III задолжал семье 12 млн фунтов, потраченных на подкуп гражданки США — The Sun

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задолжал королевской семье 12 млн фунтов стерлингов ($16,3 млн), потраченных на то, чтобы заставить замолчать американку Вирджинию Джуфре. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источники.

Джуфре выступила с обвинениями против принца Эндрю, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом.

Для урегулирования скандала Эндрю занял, по данным издания, у матери — британской королевы Елизаветы II (1926-2022) — 7 млн фунтов, а из фонда ее супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского (1921-2021) — 3 млн. Брат одолжил ему еще 1,5 млн, а остальное добавили другие члены королевской семьи.

Однако до сих пор, по словам источника, «Эндрю не вернул ни копейки».