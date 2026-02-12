В проекте новой конституции Казахстана закреплен официальный статус русского языка
09:20 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Статус русского языка наряду с казахским сохранен для официального употребления в государственных организациях Казахстана. Об этом говорится в проекте конституции республики, опубликованном в газете «Казахстанская правда».
«Государственный язык Республики Казахстан — казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наряду с казахским официально употребляется русский язык. Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков единого народа Казахстана», — говорится в документе.
