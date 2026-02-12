Запад мог предотвратить конфликт на Украине всего одной фразой — экс-президент Венгрии
09:32 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидеры стран Запада четыре года назад могли предотвратить конфликт на Украине с помощью всего одной фразы, если бы сказали, что она никогда не вступит в НАТО. Такое мнение выразил бывший президент Венгрии (2012-2022) Янош Адер.
«Войну между Россией и Украиной можно было не допустить с помощью единственного предложения: „Украина может быть членом Европейского союза, но она не может быть членом НАТО“, — заявил Адер в среду вечером на презентации своей книги „Родина превыше всего. 10 лет на посту президента“ в городе Секешфехервар (область Фейер).
По его мнению, именно стремление украинского руководства присоединиться к Североатлантическому альянсу вызвало кризис в отношениях с Россией, которая восприняла такие планы как серьезную угрозу своей национальной безопасности. В то же время Москва неоднократно подтверждала, что считает вступление в ЕС «суверенным правом» Украины, хотя и предлагает ей как следует подумать об экономических последствиях такого шага.
