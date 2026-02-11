0
НОВОСТИ

Дату референдума и выборов 15 мая Зеленский не подтвердил

22:05 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский не подтвердил, что президентские выборы и референдум на Украине могут пройти до 15 мая. По его словам, Киев готов рассмотреть любые предложения на этот счет, которые поступят из Вашингтона.

Зеленский продолжает увязывать проведение выборов с прекращением огня и гарантиями безопасности Украины. «Мы готовы работать с любыми графиками, которые будут предлагать американские коллеги, но если мы поднимаем вопрос референдума, должно быть понимание прекращения огня для этого. Потому что референдум — это как выборы, то есть нужна безопасность. Если говорить о выборах, еще раз: <…> мы не против выборов, но только через соблюдение условий безопасности», — сказал Зеленский, отвечая на просьбу журналистов подтвердить, что на переговорах с американской делегацией обсуждалась идея провести выборы или референдум на Украине 15 мая. Аудиозапись его ответа публикует издание «Новости Live».

«Насчет намерений огласить выборы 24 февраля в первый раз слышу, — сказал Зеленский. — Вы знаете, что Америка поднимала вопрос выборов, поэтому я не хочу вдаваться в детали».

