В Узбекистане будет создан центр хранения радиоактивных отходов

16:12 11.02.2026 Источник: Интерфакс

Центр хранения радиоактивных отходов будет создан при Институте ядерной физики Академии наук Узбекистана. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на сайте национальной базы данных законодательства страны.

Как отмечается, документ принят "в целях координации захоронения радиоактивных отходов в республике на основе международных стандартов и дальнейшего совершенствования системы защиты окружающей среды от радиоактивного загрязнения".

