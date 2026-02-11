Число снежных барсов в РФ может вырасти более чем в три раза за 10 лет
16:00 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нынешняя численность снежных барсов в России, состоящая из 87 особей, генетически неустойчива, поэтому необходимо увеличить ее до 300 зверей. Этого можно достичь за десять лет, сообщил в интервью ТАСС член Русского географического общества, председатель попечительского совета ассоциации «Ирбис» Али Узденов.
«Динамика хорошая, мы видим прирост. Но нам нельзя успокаиваться. Для того чтобы сформировалась генетически устойчивая популяция российского снежного барса, нужно минимум триста особей. Вот к этой цифре мы и стремимся. <…> В начале 2000-х было 25-30 особей. Сейчас — 87. За двадцать с лишним лет популяция выросла почти втрое. Если такими темпами продолжать, думаю, за следующие десять лет сможем приблизиться к нашей цели в триста особей», — сказал Узденов.
По его словам, из восьмидесяти семи особей, к сожалению, самцов больше. Это объясняется тем, что самкам приходится охотиться и для себя, и для детенышей, что повышает риски. Если разделить по возрасту, то примерно 25-27 — это котята разного возраста.
«Нужен комплексный подход: расширение охраняемых территорий, сохранение кормовой базы, борьба с браконьерством, разъяснительная и просветительская работа, взаимодействие со скотоводами. Не противостояние — а дружба и сотрудничество», — считает Узденов.
НОВОСТИ
- 16:12 11.02.2026
- В Узбекистане будет создан центр хранения радиоактивных отходов
- 15:32 11.02.2026
- Один человек погиб в результате стрельбы в колледже в Анапе — губернатор
- 15:21 11.02.2026
- Ростех представил передовые медицинские решения на World Health Expo Dubai 2026
- 15:12 11.02.2026
- «Абсурдный кредит» Киеву на 90 млрд евро лишь затянет конфликт — евродепутат
- 15:00 11.02.2026
- РФ будет взаимодействовать с США для прояснения ситуации с венесуэльской нефтью — Песков
- 14:32 11.02.2026
- МЧС России планирует усилить отряды саперов и создать новые — Куренков
- 14:12 11.02.2026
- РФ не обсуждает с США членство ЮАР в G20 — Песков
- 14:00 11.02.2026
- В ЕС готовы отправить в Грузию танки «для установления демократии» — спикер парламента
- 13:32 11.02.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 255 военных — МО РФ
- 13:12 11.02.2026
- Власти США закрыли воздушное пространство на 10 дней на юге страны без объяснения причин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать