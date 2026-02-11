Число снежных барсов в РФ может вырасти более чем в три раза за 10 лет

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешняя численность снежных барсов в России, состоящая из 87 особей, генетически неустойчива, поэтому необходимо увеличить ее до 300 зверей. Этого можно достичь за десять лет, сообщил в интервью ТАСС член Русского географического общества, председатель попечительского совета ассоциации «Ирбис» Али Узденов.

«Динамика хорошая, мы видим прирост. Но нам нельзя успокаиваться. Для того чтобы сформировалась генетически устойчивая популяция российского снежного барса, нужно минимум триста особей. Вот к этой цифре мы и стремимся. <…> В начале 2000-х было 25-30 особей. Сейчас — 87. За двадцать с лишним лет популяция выросла почти втрое. Если такими темпами продолжать, думаю, за следующие десять лет сможем приблизиться к нашей цели в триста особей», — сказал Узденов.

По его словам, из восьмидесяти семи особей, к сожалению, самцов больше. Это объясняется тем, что самкам приходится охотиться и для себя, и для детенышей, что повышает риски. Если разделить по возрасту, то примерно 25-27 — это котята разного возраста.

«Нужен комплексный подход: расширение охраняемых территорий, сохранение кормовой базы, борьба с браконьерством, разъяснительная и просветительская работа, взаимодействие со скотоводами. Не противостояние — а дружба и сотрудничество», — считает Узденов.