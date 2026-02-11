0
0
152
НОВОСТИ

«Абсурдный кредит» Киеву на 90 млрд евро лишь затянет конфликт — евродепутат

15:12 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Евросоюза выделить Киеву «абсурдный кредит» в размере 90 млрд евро не только не ведет к завершению конфликта, но, напротив, продолжает его разжигать, поскольку в ЕС не наблюдается никаких дипломатических усилий. С таким заявлением выступил евродепутат от оппозиционной итальянской партии Движение «5 звезд» Данило Делла Валле, комментируя предстоящее голосование в ЕП по еврозайму для Украины в 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

«[Премьер-министр Италии Джорджа] Мелони и итальянское правительство не говорят, кто будет оплачивать эти огромные расходы на этот абсурдный кредит, который даже не положит конец этой войне, а, наоборот, будет подпитывать ее», — сказал он в видеообращении, которое опубликовано в соцсети Х.

Делла Валле подчеркнул, что в ЕП пройдет экстренное голосование, «которое фактически отменяет его работу и обходит его». «Более того, не будет никакого контроля со стороны национальных парламентов, — продолжил европарламентарий. — Италии придется выплатить Украине примерно 12-13 млрд евро с огромными процентами. Это издержки, которые лягут на плечи итальянских граждан, которые в последние годы и так наблюдали непропорциональное увеличение счетов за электроэнергию и газ и стали свидетелями безудержной инфляции». Резюмируя, политик вновь призвал прекратить поставки оружия, сосредоточившись на дипломатическом пути урегулирования кризиса.

