«Абсурдный кредит» Киеву на 90 млрд евро лишь затянет конфликт — евродепутат
15:12 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение Евросоюза выделить Киеву «абсурдный кредит» в размере 90 млрд евро не только не ведет к завершению конфликта, но, напротив, продолжает его разжигать, поскольку в ЕС не наблюдается никаких дипломатических усилий. С таким заявлением выступил евродепутат от оппозиционной итальянской партии Движение «5 звезд» Данило Делла Валле, комментируя предстоящее голосование в ЕП по еврозайму для Украины в 90 млрд евро на 2026–2027 годы.
«[Премьер-министр Италии Джорджа] Мелони и итальянское правительство не говорят, кто будет оплачивать эти огромные расходы на этот абсурдный кредит, который даже не положит конец этой войне, а, наоборот, будет подпитывать ее», — сказал он в видеообращении, которое опубликовано в соцсети Х.
Делла Валле подчеркнул, что в ЕП пройдет экстренное голосование, «которое фактически отменяет его работу и обходит его». «Более того, не будет никакого контроля со стороны национальных парламентов, — продолжил европарламентарий. — Италии придется выплатить Украине примерно 12-13 млрд евро с огромными процентами. Это издержки, которые лягут на плечи итальянских граждан, которые в последние годы и так наблюдали непропорциональное увеличение счетов за электроэнергию и газ и стали свидетелями безудержной инфляции». Резюмируя, политик вновь призвал прекратить поставки оружия, сосредоточившись на дипломатическом пути урегулирования кризиса.
НОВОСТИ
- 16:12 11.02.2026
- В Узбекистане будет создан центр хранения радиоактивных отходов
- 16:00 11.02.2026
- Число снежных барсов в РФ может вырасти более чем в три раза за 10 лет
- 15:32 11.02.2026
- Один человек погиб в результате стрельбы в колледже в Анапе — губернатор
- 15:21 11.02.2026
- Ростех представил передовые медицинские решения на World Health Expo Dubai 2026
- 15:00 11.02.2026
- РФ будет взаимодействовать с США для прояснения ситуации с венесуэльской нефтью — Песков
- 14:32 11.02.2026
- МЧС России планирует усилить отряды саперов и создать новые — Куренков
- 14:12 11.02.2026
- РФ не обсуждает с США членство ЮАР в G20 — Песков
- 14:00 11.02.2026
- В ЕС готовы отправить в Грузию танки «для установления демократии» — спикер парламента
- 13:32 11.02.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 255 военных — МО РФ
- 13:12 11.02.2026
- Власти США закрыли воздушное пространство на 10 дней на юге страны без объяснения причин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать