Один человек погиб в результате стрельбы в колледже в Анапе — губернатор
15:32 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек погиб в результате стрельбы в колледже в Анапе, это охранник, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«По ситуации в Анапе постоянно получаю оперативную информацию. На данный момент есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в колледж. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал он.
