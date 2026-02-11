РФ будет взаимодействовать с США для прояснения ситуации с венесуэльской нефтью — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет использовать имеющиеся каналы общения с Соединенными Штатами для прояснения ситуации с венесуэльской нефтью. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об американской лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы, запрещающей транзакции с лицами из России.

«Ну, это достаточно новое решение. Но мы, безусловно, будем использовать имеющиеся каналы общения с американцами с тем, чтобы прояснить ситуацию. У нас действительно есть наши инвестиции в Венесуэле, есть долгосрочные проекты, есть заинтересованность венесуэльских партнеров и наша заинтересованность, поэтому это все повод для проговора с американцами», — отметил представитель Кремля.