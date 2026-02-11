МЧС России планирует усилить отряды саперов и создать новые — Куренков
14:32 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые отряды специалистов-пиротехников планируют создать в системе МЧС России, сообщил в ходе расширенной коллегии министерства его глава Александр Куренков.
«В 2026 году необходимо сосредоточиться на работе по усилению существующих пиротехнических отрядов, а также поэтапному созданию органов управления и новых пиротехнических подразделений в структуре территориальных органов и организаций МЧС России. Все эти мероприятия находятся на особом контроле», — сказал он.
В министерстве при создании подразделений будут принимать во внимание значительный объем работ по разминированию. В течение 2025 года ведомство вело комплектование людьми и техническое оснащение Запорожского спасательного центра. В настоящее время в нем служат более 100 человек.
«Руководством страны поддержана инициатива МЧС России по увеличению численности реагирующих подразделений, привлекаемых к разминированию», — отметил Куренков.
