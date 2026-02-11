Власти США закрыли воздушное пространство на 10 дней на юге страны без объяснения причин

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США без объяснения причин распорядилось закрыть воздушное пространство над Эль-Пасо (штат Техас) и большей частью юга штата Нью-Мексико на 10 дней. Об этом сообщила пресс-служба ФАУ.

Кроме того, международный аэропорт Эль-Пасо закрывают для всех рейсов. В ФАУ подчеркнули, что пилоты, не соблюдающие требования, будут «задержаны и допрошены сотрудниками правоохранительных органов». Ограничения продлятся до 20 февраля.

По данным американских СМИ, решение ФАУ было принято по соображениям безопасности.