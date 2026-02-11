0
Больше половины поляков недовольны работой правительства Туска — опрос

12:20 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины польских граждан недовольны деятельностью правительства во главе с премьер-министром Дональдом Туском. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром Social Changes для телеканала wPolsce24.

По этим данным, негативно оценивают деятельность современного польского правительства 56,5% опрошенных. При этом 29,3% выражают «крайнее неудовлетворение», а 27,2% «скорее недовольны» работой правительства.

Противоположного мнения придерживаются 34,8%, причем «полностью довольны» деятельностью кабинета министров только 4,9% респондентов.

Еще 8,7% участников опроса никак не смогли оценить работу правительства.

По данным исследования, проведенного в октябре прошлого года социологической службой United Surveys, о своем недовольстве правительством заявили 52,8% опрошенных, причем 38,7% из них назвали свое мнение «резко отрицательным».

