Больше половины поляков недовольны работой правительства Туска — опрос
12:20 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Больше половины польских граждан недовольны деятельностью правительства во главе с премьер-министром Дональдом Туском. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром Social Changes для телеканала wPolsce24.
По этим данным, негативно оценивают деятельность современного польского правительства 56,5% опрошенных. При этом 29,3% выражают «крайнее неудовлетворение», а 27,2% «скорее недовольны» работой правительства.
Противоположного мнения придерживаются 34,8%, причем «полностью довольны» деятельностью кабинета министров только 4,9% респондентов.
Еще 8,7% участников опроса никак не смогли оценить работу правительства.
По данным исследования, проведенного в октябре прошлого года социологической службой United Surveys, о своем недовольстве правительством заявили 52,8% опрошенных, причем 38,7% из них назвали свое мнение «резко отрицательным».
НОВОСТИ
- 13:12 11.02.2026
- Власти США закрыли воздушное пространство на 10 дней на юге страны без объяснения причин
- 13:00 11.02.2026
- На Украине сообщили об уничтожении своего завода беспилотников на $35 млн — The Atlantic
- 12:32 11.02.2026
- США — главное препятствие для глобальной ядерной стабильности — МИД КНР
- 12:05 11.02.2026
- Минтранс намерен изыскать 65 млрд рублей для поддержки РЖД — Савельев
- 12:00 11.02.2026
- Даже школьнику понятно, что потенциал Японии падает из-за сокращения населения — инвестор
- 11:40 11.02.2026
- ГигаЧат подберет лучших врачей по симптомам, личным параметрам и отзывам пациентов
- 11:32 11.02.2026
- Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде
- 11:20 11.02.2026
- Власти Украины специально слили Financial Times информацию о выборах — депутат Рады
- 11:05 11.02.2026
- Лицензия США на нефть Венесуэлы запрещает транзакции с лицами из РФ, Ирана, КНДР и Кубы
- 11:00 11.02.2026
- Число въехавших в РФ финнов сократилось почти в 12 раз после закрытия пропускных пунктов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать