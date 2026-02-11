Даже школьнику понятно, что потенциал Японии падает из-за сокращения населения — инвестор

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония в условиях сокращения населения и отсутствия притока мигрантов будет «уменьшаться и слабеть», и это понятно даже школьникам. Это отметил известный американский инвестор Джим Роджерс в своей последней книге о японской экономике, с которой ознакомился корреспондент ТАСС.

«Сейчас Япония выбирает идти по „легкому пути“ — ослабления своей валюты и увеличения долга. Многие страны шли по этому пути на протяжении истории, но в конечном итоге это приводило к трудностям. Меня беспокоит, к чему это приведет», — пишет он.

«Население Японии сокращается уже 15 лет. Как ни посмотри на эту ситуацию, приходишь к одному выводу — страна будет уменьшаться и слабеть. Смертность растет, а количество детей сокращается. Это поймет даже ученик начальной школы, который умеет складывать и вычитать», — считает Роджерс.

«Многие считают, что [новый премьер-министр Санаэ] Такаити принесет процветание Японии. Однако для процветания стране нужны люди, которые рожают детей, — как японцы, так и иммигранты. Если продолжать отвергать иммиграцию и оставить население сокращающимся, то Япония потеряет свою форму как страна. Если ничего не изменится, движение в сторону упадка только ускорится», — предупредил инвестор.

Население в Японии уменьшается 16-й год подряд. В 2024 году оно уменьшилось на 554 тыс. человек и с учетом постоянно проживающих в стране иностранцев составило 124,33 млн человек. На людей в возрасте старше 65 лет приходится 29,58% жителей страны.