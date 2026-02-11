Даже школьнику понятно, что потенциал Японии падает из-за сокращения населения — инвестор
12:00 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония в условиях сокращения населения и отсутствия притока мигрантов будет «уменьшаться и слабеть», и это понятно даже школьникам. Это отметил известный американский инвестор Джим Роджерс в своей последней книге о японской экономике, с которой ознакомился корреспондент ТАСС.
«Сейчас Япония выбирает идти по „легкому пути“ — ослабления своей валюты и увеличения долга. Многие страны шли по этому пути на протяжении истории, но в конечном итоге это приводило к трудностям. Меня беспокоит, к чему это приведет», — пишет он.
«Население Японии сокращается уже 15 лет. Как ни посмотри на эту ситуацию, приходишь к одному выводу — страна будет уменьшаться и слабеть. Смертность растет, а количество детей сокращается. Это поймет даже ученик начальной школы, который умеет складывать и вычитать», — считает Роджерс.
«Многие считают, что [новый премьер-министр Санаэ] Такаити принесет процветание Японии. Однако для процветания стране нужны люди, которые рожают детей, — как японцы, так и иммигранты. Если продолжать отвергать иммиграцию и оставить население сокращающимся, то Япония потеряет свою форму как страна. Если ничего не изменится, движение в сторону упадка только ускорится», — предупредил инвестор.
Население в Японии уменьшается 16-й год подряд. В 2024 году оно уменьшилось на 554 тыс. человек и с учетом постоянно проживающих в стране иностранцев составило 124,33 млн человек. На людей в возрасте старше 65 лет приходится 29,58% жителей страны.
НОВОСТИ
- 13:12 11.02.2026
- Власти США закрыли воздушное пространство на 10 дней на юге страны без объяснения причин
- 13:00 11.02.2026
- На Украине сообщили об уничтожении своего завода беспилотников на $35 млн — The Atlantic
- 12:32 11.02.2026
- США — главное препятствие для глобальной ядерной стабильности — МИД КНР
- 12:20 11.02.2026
- Больше половины поляков недовольны работой правительства Туска — опрос
- 12:05 11.02.2026
- Минтранс намерен изыскать 65 млрд рублей для поддержки РЖД — Савельев
- 11:40 11.02.2026
- ГигаЧат подберет лучших врачей по симптомам, личным параметрам и отзывам пациентов
- 11:32 11.02.2026
- Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде
- 11:20 11.02.2026
- Власти Украины специально слили Financial Times информацию о выборах — депутат Рады
- 11:05 11.02.2026
- Лицензия США на нефть Венесуэлы запрещает транзакции с лицами из РФ, Ирана, КНДР и Кубы
- 11:00 11.02.2026
- Число въехавших в РФ финнов сократилось почти в 12 раз после закрытия пропускных пунктов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать