0
0
119
НОВОСТИ

США — главное препятствие для глобальной ядерной стабильности — МИД КНР

12:32 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты представляют собой самую серьезную угрозу для существующего международного порядка в сфере ядерной безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Я хочу подчеркнуть, что США являются самым большим препятствием для международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности», — отметил он на брифинге.

