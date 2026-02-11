США — главное препятствие для глобальной ядерной стабильности — МИД КНР

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты представляют собой самую серьезную угрозу для существующего международного порядка в сфере ядерной безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Я хочу подчеркнуть, что США являются самым большим препятствием для международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности», — отметил он на брифинге.