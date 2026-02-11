США — главное препятствие для глобальной ядерной стабильности — МИД КНР
12:32 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты представляют собой самую серьезную угрозу для существующего международного порядка в сфере ядерной безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«Я хочу подчеркнуть, что США являются самым большим препятствием для международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности», — отметил он на брифинге.
НОВОСТИ
- 13:12 11.02.2026
- Власти США закрыли воздушное пространство на 10 дней на юге страны без объяснения причин
- 13:00 11.02.2026
- На Украине сообщили об уничтожении своего завода беспилотников на $35 млн — The Atlantic
- 12:20 11.02.2026
- Больше половины поляков недовольны работой правительства Туска — опрос
- 12:05 11.02.2026
- Минтранс намерен изыскать 65 млрд рублей для поддержки РЖД — Савельев
- 12:00 11.02.2026
- Даже школьнику понятно, что потенциал Японии падает из-за сокращения населения — инвестор
- 11:40 11.02.2026
- ГигаЧат подберет лучших врачей по симптомам, личным параметрам и отзывам пациентов
- 11:32 11.02.2026
- Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде
- 11:20 11.02.2026
- Власти Украины специально слили Financial Times информацию о выборах — депутат Рады
- 11:05 11.02.2026
- Лицензия США на нефть Венесуэлы запрещает транзакции с лицами из РФ, Ирана, КНДР и Кубы
- 11:00 11.02.2026
- Число въехавших в РФ финнов сократилось почти в 12 раз после закрытия пропускных пунктов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать