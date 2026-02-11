Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралиец Кэм Болтон был доставлен в больницу из-за двух переломов шейного отдела позвоночника, которые получил в результате падения на тренировке по сноуборд-кроссу перед выступлением на Олимпийских играх. Об этом сообщил телеканал ESPN.

Спортсмен почувствовал боль в понедельник, но обратился за помощью только на следующий день. Его доставили в больницу на вертолете для дальнейшего лечения после того, как рентген выявил переломы.

Болтону 35 лет. Олимпиада в Италии должна была стать для австралийца четвертой в карьере. Ранее он выступал на Играх 2014, 2018 и 2022 годов. Болтон является серебряным призером чемпионата мира 2025 года в смешанных соревнования по сноуборд-кроссу.