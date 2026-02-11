В результате стрельбы в школе в Канаде погибли 10 человек

10:00 Источник: Интерфакс

В результате стрельбы в Тамблер Ридже в канадской провинции Британская Колумбия погибли 10 человек, сообщают местные СМИ. По данным полиции, шесть человек были найдены мертвыми в старшей школе в Тамблер Ридж, один скончался по дороге в больницу. Еще два человека были найдены мертвыми в доме по соседству. Полиция считает, что эти жертвы связаны с инцидентом в школе.

Тело подозреваемого в стрельбе было обнаружено в школе. Предполагается, что стрелок покончил с собой.

Сообщается, что не менее 25 человек получили ранения.