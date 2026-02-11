Богомолов попросил Любимову освободить его от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заслуженный деятель искусств РФ Константин Богомолов попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову освободить его от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщил сам режиссер.

«Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора школы-студии. От сердца желаю школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — сообщил он в своем телеграм-канале.