Богомолов попросил Любимову освободить его от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
10:32 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заслуженный деятель искусств РФ Константин Богомолов попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову освободить его от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщил сам режиссер.
«Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора школы-студии. От сердца желаю школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — сообщил он в своем телеграм-канале.
