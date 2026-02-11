Число въехавших в РФ финнов сократилось почти в 12 раз после закрытия пропускных пунктов
11:00 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 6 тыс. граждан Финляндии въехали в Россию в прошлом году, это почти в 12 раз меньше, чем до закрытия автотранспортных пропускных пунктов на границе в 2023 году. Это следует из материалов статистики, которую проанализировал ТАСС.
Так, всего в прошлом году в РФ въехали 6 023 гражданина Финляндии. Преимущественно они пересекали границу в пешем порядке — 2 717 и на автомобиле — 2 353. Еще 943 финна пересекли границу на самолете, 8 — водным транспортом и 2 — по железной дороге. Частную цель визита указали 2 434 гражданина Финляндии, более 1 650 въехали как туристы, 1 578 человек указали деловую цель визита, 178 указали целью визита — работу. Почти 150 человек въехали в РФ как обслуживающий персонал, 33 — для учебы.
Если сравнивать данные с 2023 годом, когда не были закрыты пропускные пункты на границе, в РФ въехали 69 363 гражданина Финляндии, в 2024-м — 5 921.
НОВОСТИ
- 11:40 11.02.2026
- ГигаЧат подберет лучших врачей по симптомам, личным параметрам и отзывам пациентов
- 11:32 11.02.2026
- Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде
- 11:20 11.02.2026
- Власти Украины специально слили Financial Times информацию о выборах — депутат Рады
- 11:05 11.02.2026
- Лицензия США на нефть Венесуэлы запрещает транзакции с лицами из РФ, Ирана, КНДР и Кубы
- 10:32 11.02.2026
- Богомолов попросил Любимову освободить его от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
- 10:30 11.02.2026
- Начался сбор заявок на Научную премию Сбера 2026
- 10:20 11.02.2026
- Удмуртия, Татарстан и Саратовская область лидируют в улучшении качества услуг ЖКХ
- 10:05 11.02.2026
- США изучают возможность захвата танкеров с нефтью из Ирана — WSJ
- 10:00 11.02.2026
- В результате стрельбы в школе в Канаде погибли 10 человек
- 09:32 11.02.2026
- Решение суда о блокировке Telegram от 2018 г. до сих пор не отменено — источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать