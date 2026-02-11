Число въехавших в РФ финнов сократилось почти в 12 раз после закрытия пропускных пунктов

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 6 тыс. граждан Финляндии въехали в Россию в прошлом году, это почти в 12 раз меньше, чем до закрытия автотранспортных пропускных пунктов на границе в 2023 году. Это следует из материалов статистики, которую проанализировал ТАСС.

Так, всего в прошлом году в РФ въехали 6 023 гражданина Финляндии. Преимущественно они пересекали границу в пешем порядке — 2 717 и на автомобиле — 2 353. Еще 943 финна пересекли границу на самолете, 8 — водным транспортом и 2 — по железной дороге. Частную цель визита указали 2 434 гражданина Финляндии, более 1 650 въехали как туристы, 1 578 человек указали деловую цель визита, 178 указали целью визита — работу. Почти 150 человек въехали в РФ как обслуживающий персонал, 33 — для учебы.

Если сравнивать данные с 2023 годом, когда не были закрыты пропускные пункты на границе, в РФ въехали 69 363 гражданина Финляндии, в 2024-м — 5 921.