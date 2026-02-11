ГигаЧат подберет лучших врачей по симптомам, личным параметрам и отзывам пациентов
11:40 11.02.2026
Теперь на сайте СберЗдоровья искусственный интеллект поможет подобрать врача по симптомам, личным параметрам и отзывам пациентов. ИИ-помощник ГигаЧат упрощает выбор врача, экономит время и ускоряет выздоровление, поскольку человек сразу попадает к нужному специалисту. Решение доступно по всей России.
Пациенту достаточно указать симптомы, пол, возраст, дату и время приёма, диапазон стоимости и географическое положение клиники. В ответ умный помощник выдаст список из пяти наиболее подходящих специалистов с максимальным рейтингом и высоким количеством положительных отзывов. Пользователю остаётся выбрать оптимальный вариант и прийти к врачу.
«У разных заболеваний часто бывают схожие симптомы, и тогда непонятно, к какому врачу записываться, – отметил Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка. – Например, боль в животе может быть связана как с гастроэнтерологическими, так и с урологическими, гинекологическими и другими заболеваниями. Изучив симптомы, искусственный интеллект понимает, какое заболевание, скорее всего, послужило их причиной. И после этого подбирает не только подходящих по профилю, но и самых квалифицированных специалистов, которые примут пациента в удобное время в удобной локации».
«Мы значительно упростили запись на очный приём, сделав этот процесс быстрым и удобным, – подчеркнул Иван Виноградов, управляющий директор медицинской компании СберЗдоровье. – AI-подбор врача ускоряет выздоровление за счёт грамотной маршрутизации и экономии времени, которое пациент мог бы потратить на приёмы у непрофильных врачей».
