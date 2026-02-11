Лицензия США на нефть Венесуэлы запрещает транзакции с лицами из РФ, Ирана, КНДР и Кубы
11:05 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выданная во вторник министерством финансов США лицензия на операции с нефтью из Венесуэлы запрещает транзакции с лицами из России, Ирана, КНДР и Кубы. Об этом говорится в тексте документа, опубликованного Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.
«Эта лицензия не разрешает <…> любую транзакцию с участием лица, находящегося в Российской Федерации, Исламской Республике Иран, КНДР, Республике Куба или организованного в соответствии с законодательством этих стран, либо любой организации, которая прямо или косвенно принадлежит или контролируется такими лицами, либо является их совместным предприятием», — говорится в документе.
Кроме того, она запрещает транзакции с юрлицами из Венесуэлы и США, которые прямо или косвенно принадлежат или контролируются лицами из Китая или являются совместными предприятиями с ними.
НОВОСТИ
- 11:40 11.02.2026
- ГигаЧат подберет лучших врачей по симптомам, личным параметрам и отзывам пациентов
- 11:32 11.02.2026
- Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде
- 11:20 11.02.2026
- Власти Украины специально слили Financial Times информацию о выборах — депутат Рады
- 11:00 11.02.2026
- Число въехавших в РФ финнов сократилось почти в 12 раз после закрытия пропускных пунктов
- 10:32 11.02.2026
- Богомолов попросил Любимову освободить его от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
- 10:30 11.02.2026
- Начался сбор заявок на Научную премию Сбера 2026
- 10:20 11.02.2026
- Удмуртия, Татарстан и Саратовская область лидируют в улучшении качества услуг ЖКХ
- 10:05 11.02.2026
- США изучают возможность захвата танкеров с нефтью из Ирана — WSJ
- 10:00 11.02.2026
- В результате стрельбы в школе в Канаде погибли 10 человек
- 09:32 11.02.2026
- Решение суда о блокировке Telegram от 2018 г. до сих пор не отменено — источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать