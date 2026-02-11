0
0
53
НОВОСТИ

США изучают возможность захвата танкеров с нефтью из Ирана — WSJ

10:05 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация рассматривает возможность усилить давление на Тегеран путем захвата танкеров с иранской нефтью. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, таким образом Вашингтон хочет попробовать склонить исламскую республику к заключению сделки, ограничивающей ее ядерную программу. США пока не решаются на этот шаг, поскольку опасаются роста цен на нефть и полагают, что за захватом судов, груженных иранской нефтью, последует решительный ответ Тегерана.

Чиновник Белого дома в ответ на просьбу WSJ прокомментировать вероятность того, что США пойдут на такой шаг, заявил, что в распоряжении американского лидера имеются различные варианты действий на случай провала переговоров с Ираном.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 11.02.2026
Удмуртия, Татарстан и Саратовская область лидируют в улучшении качества услуг ЖКХ
0
0
10:00 11.02.2026
В результате стрельбы в школе в Канаде погибли 10 человек
0
71
09:32 11.02.2026
Решение суда о блокировке Telegram от 2018 г. до сих пор не отменено — источник
0
130
09:20 11.02.2026
США планируют начать бороться с наркотрафиком на суше — Трамп
0
139
09:05 11.02.2026
В Волгоградской области в результате атаки БПЛА поврежден многоэтажный дом
0
188
09:00 11.02.2026
Над регионами России за ночь сбили 108 украинских БПЛА
0
184
22:40 10.02.2026
СВО стала неизбежной, когда Запад отверг все выходы на мирный путь — Песков
0
692
22:00 10.02.2026
Венесуэла возобновила поставки нефти в Израиль — Bloomberg
0
700
21:20 10.02.2026
Президент Египта принял в Каире главу СВР России
0
709
20:40 10.02.2026
Премьер Грузии привел очередной пример двойных стандартов со стороны ЕС
0
796

Возврат к списку