США изучают возможность захвата танкеров с нефтью из Ирана — WSJ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация рассматривает возможность усилить давление на Тегеран путем захвата танкеров с иранской нефтью. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, таким образом Вашингтон хочет попробовать склонить исламскую республику к заключению сделки, ограничивающей ее ядерную программу. США пока не решаются на этот шаг, поскольку опасаются роста цен на нефть и полагают, что за захватом судов, груженных иранской нефтью, последует решительный ответ Тегерана.

Чиновник Белого дома в ответ на просьбу WSJ прокомментировать вероятность того, что США пойдут на такой шаг, заявил, что в распоряжении американского лидера имеются различные варианты действий на случай провала переговоров с Ираном.