Решение суда о блокировке Telegram от 2018 г. до сих пор не отменено — источник
09:32 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram от 2018 года до сих пор не отменено. Об этом ТАСС сообщил источник.
«Решение о блокировке Telegram от 2018 года до сих пор действует. Его никто не отменял», — сказал собеседник агентства.
