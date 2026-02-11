0
НОВОСТИ

Решение суда о блокировке Telegram от 2018 г. до сих пор не отменено — источник

09:32 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram от 2018 года до сих пор не отменено. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Решение о блокировке Telegram от 2018 года до сих пор действует. Его никто не отменял», — сказал собеседник агентства.

