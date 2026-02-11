В Волгоградской области в результате атаки БПЛА поврежден многоэтажный дом

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многоэтажный жилой дом поврежден в результате атаки БПЛА в Волгоградской области. Из-за падения беспилотников возникло возгорание на территории завода, зафиксировано падение обломков на территории детского сада, сообщил губернатор области Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области. В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме по адресу ул. Карбышева, д. 75 и падение БПЛА на территорию детского сада Ягодка, а также возгорание на территории завода на юге Волгограда», — приводятся слова Бочарова в телеграм-канале администрации Волгоградской области.