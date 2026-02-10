0
НОВОСТИ

Венесуэла возобновила поставки нефти в Израиль — Bloomberg

22:00 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венесуэла отправляет первую за несколько лет партию нефти в Израиль после захвата президента Николаса Мадуро силами США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Груз транспортируется для Bazan Group, крупнейшего переработчика сырой нефти в еврейском государстве. Агентство также утверждает, что большая часть венесуэльской нефти за последний месяц была реализована покупателям в Индии, Испании и США.

