Венесуэла возобновила поставки нефти в Израиль — Bloomberg

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венесуэла отправляет первую за несколько лет партию нефти в Израиль после захвата президента Николаса Мадуро силами США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Груз транспортируется для Bazan Group, крупнейшего переработчика сырой нефти в еврейском государстве. Агентство также утверждает, что большая часть венесуэльской нефти за последний месяц была реализована покупателям в Индии, Испании и США.