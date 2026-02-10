0
Президент Египта принял в Каире главу СВР России

21:20 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял в Каире директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина. Об этом заявила канцелярия египетского лидера.

«Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял директора СВР России Сергея Нарышкина в присутствии главы Управления общей разведки [арабской республики] Хасана Рашада. Глава египетского государства попросил передать президенту РФ Владимиру Путину приветствие и глубокую признательность за его вклад в развитие отношений между Каиром и Москвой», — говорится в заявлении канцелярии, имеющемся в распоряжении ТАСС.

В ходе переговоров стороны обсудили события в регионе и мире и пришли к консенсусу касательно «необходимости укрепления российско-египетского сотрудничества с целью предотвращения новых витков эскалации [напряженности] на Ближнем Востоке». Ас-Сиси и Нарышкин также договорились «наращивать координацию между соответствующими структурами Египта и РФ в целях перехода к мирным решениям региональных и глобальных кризисов».

