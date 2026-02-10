ГД вводит наказание в виде лишения свободы за подделку справок об отсутствии ВИЧ
20:00 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за подделку и использование поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ.
Законопроект в Госдуму внесла группа из 427 депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным, лидерами думских фракций и вице-спикером Госдумы, председателем думской комиссии по вопросам миграционной политики Ириной Яровой. Предусматривается, что за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний, а также за продажу и использование таких документов преступникам будет грозить ограничение свободы на срок до 3 лет с возможным штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей, принудительные работы на срок до 4 лет с возможным аналогичным штрафом или лишение свободы на срок до 4 лет с таким же возможным штрафом.
Документ предполагает, что аналогичные преступления, совершенные в отношении справок об отсутствии ВИЧ-инфекции, будут наказываться строже. Так, наказание будет составлять от 2 до 4 лет ограничения свободы, от 2 до 5 лет принудительных работ или от 2 до 5 лет лишения свободы. Возможный штраф в каждом из случаев будет составлять от 800 тыс. до 1,5 млн рублей.
