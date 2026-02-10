Задержан еще один соучастник покушения на генерала Алексеева — ФСБ
17:00 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, им стал сын ранее задержанного Виктора Васина Павел Васин, который помогал следить за российскими военными. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности задержан третий соучастник подготовки покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Васин Павел 1981 г. р.», — отметили в ЦОС. По данным ФСБ, «П. Васин обеспечил ранее задержанных агента Службы безопасности Украины Корбу Любомира и своего отца Васина Виктора транспортными средствами для ведения наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, а также приобрел средства технического контроля: видеорегистратор и трекер, использовавшиеся для слежки и определения маршрутов передвижения объектов посягательств».
