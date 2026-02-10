0
НОВОСТИ

Израиль не решится на нападение на Иран без согласования с США — иранский МИД

16:32 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Израиля не решатся напасть на Иран, не согласовав свои действия с США. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Опыт показывает, что действия, предпринимаемые израильским режимом, обязательно осуществляются с согласия и сотрудничества с США. Поэтому в случае агрессии ответ Исламской Республики Иран заставит их пожалеть о содеянном», — сказал он в ходе еженедельного брифинга.

