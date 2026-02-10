0
0
63
НОВОСТИ

Фон дер Ляйен умерила свои амбиции по созданию отдела обмена разведданными — Politico

15:12 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен умерила свои амбиции в создании отдела по разведке и безопасности после разногласий с главой дипслужбы ЕС Каей Каллас. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По их информации, план, работа над которым началась в ноябре прошлого года, вызвал негативную реакцию со стороны стран — членов ЕС и дипломатической службы, под ведомством которой уже существует центр для обмена разведывательной информацией, так называемый SIAC (Единый аналитический центр разведки), объединяющий гражданскую разведку — разведывательный и ситуационный центр ЕС (INTCEN) и военную разведку (разведывательное управление EUMS).

В результате споров, по словам источников газеты, Еврокомиссия сократила свои планы. Вероятно, новый отдел станет подразделением по безопасности, а часть обязанностей по обмену разведанными будет передана INTCEN.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 10.02.2026
Около 36% россиян считают, что госслужащие стали более патриотичными - опрос
0
70
15:00 10.02.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 245 военных
0
130
14:32 10.02.2026
Саудовская Аравия впервые заняла второе место по въездному турпотоку в РФ
0
199
14:12 10.02.2026
РФ заметила заявление Фидана про ядерное оружие для Турции — Песков
0
228
14:00 10.02.2026
ВС РФ освободили Зализничное в Запорожской области
0
217
13:32 10.02.2026
Лукашенко заявил, что Белоруссия должна иметь свое производство ходовых боеприпасов
0
229
13:12 10.02.2026
Макрон заявил, что Европа «через пять лет будет сметена», если ничего не предпримет
0
271
13:00 10.02.2026
Участники СВО имеют особое моральное право на госслужбу — Кириенко
0
268
12:32 10.02.2026
Макрон считает, что Трамп хочет «расчленить ЕС»
0
334
12:20 10.02.2026
Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления — Токаев
0
343

Возврат к списку