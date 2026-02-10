Фон дер Ляйен умерила свои амбиции по созданию отдела обмена разведданными — Politico

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен умерила свои амбиции в создании отдела по разведке и безопасности после разногласий с главой дипслужбы ЕС Каей Каллас. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По их информации, план, работа над которым началась в ноябре прошлого года, вызвал негативную реакцию со стороны стран — членов ЕС и дипломатической службы, под ведомством которой уже существует центр для обмена разведывательной информацией, так называемый SIAC (Единый аналитический центр разведки), объединяющий гражданскую разведку — разведывательный и ситуационный центр ЕС (INTCEN) и военную разведку (разведывательное управление EUMS).

В результате споров, по словам источников газеты, Еврокомиссия сократила свои планы. Вероятно, новый отдел станет подразделением по безопасности, а часть обязанностей по обмену разведанными будет передана INTCEN.