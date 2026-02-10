0
НОВОСТИ

ВС РФ освободили Зализничное в Запорожской области

14:00 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное Запорожской области», — рассказали в военном ведомстве.

