Макрон считает, что Трамп хочет «расчленить ЕС»
12:32 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что американский лидер Дональд Трамп презирает Евросоюз и добивается его распада.
Как отметил Макрон в интервью газете Financial Times, нынешняя администрация США «открыто анти-европейская», «проявляет презрение» в отношении ЕС и «желает его расчленения».
Президент Франции также признал, что избранная странами Европы стратегия ведения дел с Соединенными Штатами оказалась нерабочей. «Если в отношении нас открыто проявляют агрессию, я думаю, что мы не должны склонять голову или пытаться достичь соглашения. Мы придерживались этой стратегии месяцами. Она не работает», — сказал он.
