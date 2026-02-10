65% жителей Германии видят в США главную угрозу миру на планете — опрос

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти две трети жителей Германии считают, что в ближайшие два года США будут главной угрозой миру на планете, больше трети не верят, что Вашингтон придет на помощь европейским странам НАТО, если они подвергнутся нападению. Об этом свидетельствует опрос исследовательского института Алленсбах.

Отношение к США в стране резко изменилось за прошедшие два года. В январе 2024 года угрозу мировой безопасности в США видели 24% участников аналогичного опроса, а в начале 2025 года — 46%. Лишь 32% респондентов верят, что Вашингтон придет на помощь европейским союзникам в случае нападения на них.

На первой строчке в списке стран, которые участники опроса посчитали потенциальной угрозой мировой безопасности, оказалась Россия, ее выбрал 81% опрошенных. В опросах института Алленсбах с 2022 года Россию в данном контексте называют не менее 75% респондентов. Китай как угрозу миру назвали 46% участников исследования.

Также респонденты оценили вероятность того, что Германия в ближайшие годы может быть «втянута» в войну. 45% опрошенных сказали, что это скорее маловероятно либо очень маловероятно. Чуть меньше трети посчитали такой сценарий скорее вероятным или очень вероятным. 14% респондентов признались, что уже задумывались над вопросом бегства из страны в случае нападения на нее, почти ровно половина сказала, что не покинет ее ни в коем случае.