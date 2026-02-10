0
НОВОСТИ

Число изучающих русский язык китайцев выросло на 7% за последние пять лет — министр

10:32 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество изучающих русский язык китайцев выросло на 7% за последние пять лет, что связано с расширением культурных и деловых контактов стран и проведением в них программы перекрестных годов культуры России и Китая. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«За последние пять лет количество изучающих русский язык в Китае выросло на 7%, и эта позитивная динамика сохраняется. Сказывается взаимный интерес двух стран — расширение наших деловых и культурных контактов. В рамках перекрестных годов [культуры России и Китая] мы, безусловно, уделим внимание продвижению русского языка, обеспечению возможностей для его изучения гражданами КНР», — сказал Фальков.

