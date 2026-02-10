РФ заметила заявление Фидана про ядерное оружие для Турции — Песков
14:12 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва обратила внимание на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о возможности вступления Анкары в ядерную гонку в случае появления такого оружия у Тегерана. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы, конечно, обратили внимание на это заявление», — отметил он.
НОВОСТИ
- 14:00 10.02.2026
- ВС РФ освободили Зализничное в Запорожской области
- 13:32 10.02.2026
- Лукашенко заявил, что Белоруссия должна иметь свое производство ходовых боеприпасов
- 13:12 10.02.2026
- Макрон заявил, что Европа «через пять лет будет сметена», если ничего не предпримет
- 13:00 10.02.2026
- Участники СВО имеют особое моральное право на госслужбу — Кириенко
- 12:32 10.02.2026
- Макрон считает, что Трамп хочет «расчленить ЕС»
- 12:20 10.02.2026
- Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления — Токаев
- 12:05 10.02.2026
- В РФ профильное обучение в средней школе сохранится по 6 направлениям
- 12:00 10.02.2026
- Нужно задействовать все возможности для обеспечения национальной безопасности РФ — Путин
- 11:32 10.02.2026
- 65% жителей Германии видят в США главную угрозу миру на планете — опрос
- 11:20 10.02.2026
- Экономический спад в Румынии на фоне мер жесткой экономии неизбежен — премьер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать