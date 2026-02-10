0
НОВОСТИ

РФ заметила заявление Фидана про ядерное оружие для Турции — Песков

14:12 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва обратила внимание на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о возможности вступления Анкары в ядерную гонку в случае появления такого оружия у Тегерана. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, обратили внимание на это заявление», — отметил он.

