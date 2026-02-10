Саудовская Аравия впервые заняла второе место по въездному турпотоку в РФ
14:32 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саудовская Аравия впервые в истории заняла второе место по въездному турпотоку в Россию по итогам 2025 года, это стало возможным благодаря запуску прямых рейсов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Саудовская Аравия по итогам 2025 года впервые в истории заняла второе место по въездному турпотоку в Россию. С туристическими целями страну посетили 74 919 граждан королевства, что на 35,8% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2024 году „серебро“ принадлежало Германии, а Саудовская Аравия занимала лишь шестое место», — говорится в сообщении.
Как отметили эксперты, такой резкий рост стал возможен благодаря запуску прямых авиарейсов.
Помимо Саудовской Аравии драйверами прироста иностранного турпотока в Россию в прошлом году стали: Туркмения (+29%), Турция (+16,7%), Белоруссия (+80,9%), Индия (+66%), Оман и Кувейт. В топ-10 стран по числу туристических посещений РФ места распределились следующим образом: Китай, Саудовская Аравия, Туркмения, Турция, Германия, ОАЭ, Индия, Иран, Казахстан и Белоруссия.
По итогам 2025 года в РФ с туристическими целями побывали 1,6 млн иностранцев. Это на 4,5% больше, чем годом ранее.
