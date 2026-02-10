0
0
152
НОВОСТИ

Участники СВО имеют особое моральное право на госслужбу — Кириенко

13:00 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники специальной военной операции обладают особым моральным правом на посты в органах власти, поскольку они своей жизнью показали, что такое патриотизм и служение стране. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС.

По его словам, именно поэтому по решению президента РФ Владимира Путина для героев СВО была открыта дорога на государственную службу, включая самые высокие должности. Для этого реализуются федеральная программа «Время героев», а также аналогичные проекты во всех 89 субъектах РФ.

«У них особое моральное право [на госслужбу], потому что это люди, которым не надо ничего говорить про ценности, про патриотизм, про служение. Они своей жизнью доказали, что такое настоящее служение стране», — сказал Кириенко.

Он отметил, что в этих программах уже принимают участие несколько тысяч участников специальной военной операции, проявивших мужество и героизм. Кириенко добавил, что интеграция героев СВО в систему государственного управления является одним из фундаментальных изменений в развитии государственной службы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 10.02.2026
РФ заметила заявление Фидана про ядерное оружие для Турции — Песков
0
28
14:00 10.02.2026
ВС РФ освободили Зализничное в Запорожской области
0
65
13:32 10.02.2026
Лукашенко заявил, что Белоруссия должна иметь свое производство ходовых боеприпасов
0
116
13:12 10.02.2026
Макрон заявил, что Европа «через пять лет будет сметена», если ничего не предпримет
0
151
12:32 10.02.2026
Макрон считает, что Трамп хочет «расчленить ЕС»
0
226
12:20 10.02.2026
Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления — Токаев
0
242
12:05 10.02.2026
В РФ профильное обучение в средней школе сохранится по 6 направлениям
0
247
12:00 10.02.2026
Нужно задействовать все возможности для обеспечения национальной безопасности РФ — Путин
0
229
11:32 10.02.2026
65% жителей Германии видят в США главную угрозу миру на планете — опрос
0
247
11:20 10.02.2026
Экономический спад в Румынии на фоне мер жесткой экономии неизбежен — премьер
0
262

Возврат к списку