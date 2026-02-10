Участники СВО имеют особое моральное право на госслужбу — Кириенко

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники специальной военной операции обладают особым моральным правом на посты в органах власти, поскольку они своей жизнью показали, что такое патриотизм и служение стране. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС.

По его словам, именно поэтому по решению президента РФ Владимира Путина для героев СВО была открыта дорога на государственную службу, включая самые высокие должности. Для этого реализуются федеральная программа «Время героев», а также аналогичные проекты во всех 89 субъектах РФ.

«У них особое моральное право [на госслужбу], потому что это люди, которым не надо ничего говорить про ценности, про патриотизм, про служение. Они своей жизнью доказали, что такое настоящее служение стране», — сказал Кириенко.

Он отметил, что в этих программах уже принимают участие несколько тысяч участников специальной военной операции, проявивших мужество и героизм. Кириенко добавил, что интеграция героев СВО в систему государственного управления является одним из фундаментальных изменений в развитии государственной службы.