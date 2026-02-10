В РФ профильное обучение в средней школе сохранится по 6 направлениям

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профильное обучение в средней школе сохраняется по 6 основным направлениям — естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному, но школы смогут формировать внутри профилей узконаправленные группы или классы. Об этом говорится в проекте ФГОС для средней школы, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Совет Министерства просвещения РФ по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования (СПО) одобрил проект ФГОС среднего общего образования. Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года.

«Профильное обучение сохраняется по 6 основным направлениям — естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному. Однако школы смогут более гибко формировать внутри профилей узконаправленные группы или классы. Например, внутри технологического профиля можно создать инженерное или IT-направление, а в рамках гуманитарного — открыть класс с углубленным изучением языков и педагогики», — говорится в сообщении. Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне, в то время как сейчас обязательно изучение двух предметов на углубленном.

В ведомстве также отметили, что в связи с принятием федерального комплексного плана по повышению качества математического и естественно-научного образования пересмотрено содержание программ по математике, физике, химии и биологии.