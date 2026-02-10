Уровень занятости россиян 30-49 лет составляет более 90% — Котяков

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Занятость россиян 30-49 лет, возраст которых считается наиболее производительным, составила более 90%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Занятость среди возрастных когорт, которые считаются наиболее производительными, — это 30-39 и 40-49 лет — уже и так очень высокая: больше 90%. Этот потенциал практически исчерпан», — сказал Котяков в интервью изданию «Эксперт».

По словам министра, за последние три года в экономику вовлеклось свыше 2 млн человек, и преимущественно из этих возрастных групп. Если учитывать демографические волны, то численность этих групп в экономике станет снижаться. На данный момент окно возможностей для рынка труда составляют молодые россияне в возрасте 18-27 лет, пояснил Котяков.