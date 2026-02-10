Уровень занятости россиян 30-49 лет составляет более 90% — Котяков
11:00 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Занятость россиян 30-49 лет, возраст которых считается наиболее производительным, составила более 90%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Занятость среди возрастных когорт, которые считаются наиболее производительными, — это 30-39 и 40-49 лет — уже и так очень высокая: больше 90%. Этот потенциал практически исчерпан», — сказал Котяков в интервью изданию «Эксперт».
По словам министра, за последние три года в экономику вовлеклось свыше 2 млн человек, и преимущественно из этих возрастных групп. Если учитывать демографические волны, то численность этих групп в экономике станет снижаться. На данный момент окно возможностей для рынка труда составляют молодые россияне в возрасте 18-27 лет, пояснил Котяков.
НОВОСТИ
- 11:20 10.02.2026
- Экономический спад в Румынии на фоне мер жесткой экономии неизбежен — премьер
- 11:05 10.02.2026
- Житель Приморья ударил спящую 11-летнюю дочь ножом в сердце
- 10:32 10.02.2026
- Число изучающих русский язык китайцев выросло на 7% за последние пять лет — министр
- 10:25 10.02.2026
- Полисы для занятий стретчингом, пауэрлифтингом и акробатикой стали оформлять в разы чаще
- 10:20 10.02.2026
- Трамп планирует отменить принятые при Обаме нормы по парниковым газам — WSJ
- 10:05 10.02.2026
- Число прибывших в Россию украинцев за год сократилось более чем вдвое
- 10:00 10.02.2026
- Число уволенных с госслужбы в связи с антикоррупционными мерами выросло на 18%
- 09:32 10.02.2026
- В России могут сократить срок сдачи практического экзамена на права
- 09:20 10.02.2026
- Конгрессмен Луна заявила о потенциальной торговой сделке между США и РФ объемом $2 трлн
- 09:05 10.02.2026
- Российский адвокат Генрих Падва умер на 95-м году жизни
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать