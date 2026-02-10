Число прибывших в Россию украинцев за год сократилось более чем вдвое
10:05 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число граждан Украины, приехавших в Россию в 2025 году, сократилось в 2,3 раза — до 32,5 тыс. Это следует из материалов статистики, с которыми ознакомился ТАСС.
Всего в Россию в прошлом году прибыли 32 570 граждан Украины, что на 44 тыс. меньше, чем в 2024 году. Из них частную цель визита указали 30 714 человек. Почти 1,4 тыс. украинцев приехали с деловой целью, 168 — в поисках работы, 133 — как туристы, учебу заявили целью 135 граждан Украины. Еще 33 приехали в Россию транзитом. Кроме того, один украинец пересек российско-украинскую границу в качестве обслуживающего персонала транспорта.
Для въезда украинцы пользовались в основном авиасообщением. Самолетом пересекли границу 31 345 человек, автомобилем — почти 1,1 тыс. человек, пешком — 143, железной дорогой воспользовались 3 человека. Если сравнивать данные с аналогичным периодом позапрошлого года, то число въезжающих украинцев сократилось почти на 44 тыс. человек. При этом частная цель визита тогда также была основной (ее указали почти 69 тыс. человек), в основном эта категория иностранных граждан пересекала границу на самолете (более 70,6 тыс. человек).
